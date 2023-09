Burkina Faso : le gouvernement approuve la réforme des textes de la CCI-BF

Les membres du gouvernement ont tenu sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, leur séance hebdomadaire ce mercredi 20 septembre 2023. En effet, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour dont certains ont été délibérés par le conseil. Parmi ceux-ci, la réforme des textes de la CCI -BF a été soulignée.

Le gouvernement burkinabè adopte un décret relatif à la modification du statut de la Chambre de Commerce et d’Industrie

À cet effet, au titre du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un rapport relatif à la modification du décret portant statut de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). C'est une décision qui vise à orienter les actions vers la défense, sans exclusive, des intérêts des acteurs du commerce et de l’industrie dans le pays. Elle consistera à assurer le fonctionnement des instances consulaires. « La réforme consiste à mieux responsabiliser les acteurs vis-à-vis de la CCI-BF en instituant désormais, un mécanisme de cotisation pour assurer le fonctionnement des instances consulaires et les activités de tous les membres de cette instance. Elle consiste aussi à recadrer et à rationaliser la gestion des ressources de cette institution, à faciliter et accélérer la réalisation d’un ensemble de grands projets structurants de développement du secteur à travers une meilleure précision et gestion des pouvoirs et des rôles des hommes et des femmes qui animent la CCI-BF », a clarifié le ministre Serge Gnaniodem Poda.

En outre, le conseil a adopté pour le compte du ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, un décret portant modalités du recours au ministère en charge de la construction et de l’architecture, pour la construction des ouvrages publics.

À en croire le ministre Mikaïlou Sidibe, l’adoption de ce décret permettra à son secteur de mieux s'imprégner dans le processus de construction des infrastructures publiques. Par ailleurs, il faut retenir que plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.