Mali : business network en partenariat avec le Pays-Bas

Développer et rehausser le système économique du peuple malien, est l'une des préoccupations du président Assimi Goïta. Ainsi, le Mali, à travers le Réseau des entrepreneurs (Mali-NL Business network), entre en partenariat avec le Pays-Bas. Une relation conduisant à une visite de courtoisie à la Primature, le mardi 19 septembre 2023. C'est un évènement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays dont le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

Le réseau des entrepreneurs, Mali-NL Business network en accroissement au Mali

Les entrepreneurs du réseau Mali-NL Business network étaient venus à une rencontre de courtoisie le mardi 19 septembre 2023 dans le but de présenter le réseau au Premier ministre. À l'occasion, la présidente du Mali-NL Business network, Simpara Assitan Keïta, a souligné le soutien que ce partenariat peut avoir sur les entreprises dans le pays, surtout celles du secteur agricole.

Le Mali-NL Business network a été créé en juillet 2023 et comprend près de 80 membres. Il est dirigé par un bureau composé de 8 membres. L’objet est de contribuer à l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre le Mali et le Pays-Bas et le reste du monde afin de renforcer les relations économiques à travers les partenariats économiques.

En outre, plusieurs stratégies ont été mises en place par les dirigeants de ce réseau pour les transferts de compétences et de technologies, la fluidité des échanges économiques, la facilitation dans l'obtention de visas, la facilitation de l'accès au financement des différents fonds néerlandais et européens. Cette initiative est saluée par le président Assimi Goïta. Pour ce faire, il encourage ses jeunes entrepreneurs à être plus créatifs afin de rehausser le l'économie du pays sur plusieurs plans.