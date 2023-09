Télévision : Eunice Zunon et Alisar Zena Khalil débarquent sur Life TV

La chaîne de télévision Life TV fait la part belle pour la rentrée scolaire à de nouvelles émissions avec des nouvelles recrues. Parmi celles-ci, il y a la chroniqueuse, Alisar Zena Khalil et la Web-humoriste, Eunice Zunon qui vont donner une fraîcheur nouvelle à un nouveau programme dénommé ‘’New Life’’.

Life TV recrutent Eunice Zunon et Alisar Zena Khalil

La télévision privée du magnat de la communication, Fabrice Sawegnon pour sa nouvelle rentrée au niveau des programmes, fait déjà une véritable razzia. Plusieurs émissions sont annoncées pour la reprise avec de nouvelles têtes qui sont recrutées pour renforcer des départs sur d’autres horizons.

Les téléspectateurs ivoiriens et particulièrement ceux de Life TV, se familiarisent présentement avec la belle silhouette de Christelle Mélèdje qui occupe chaque soir du lundi au vendredi à partir de 19h le plateau de l’émission ‘’Le Grand Talk’’, avec André Boua et les autres chroniqueurs.

Dans la soirée du mercredi 20 septembre, une affiche d’une nouvelle émission est dévoilée sur la page Facebook de la chaîne de télévision et sur celle de Willy Dumbo. Ce nouveau programme qui sera diffusé tous les vendredis dès 21H00 sur Life TV, intitulé ‘’New Life’’, aura exclusivement de nouveaux visages et d’autres que les ivoiriens connaissent déjà.

Il s’agit de la Web-humoriste, Eunice Zunon et Alisar Zena Khalil. Ces deux étaient anciennement sur la RTI respectivement sur La 3 à l’émission ‘’Peopl’Emik’’ et RTI 1 à ‘’C’Midi’’. A l’annonce de cette nouvelle émission qui est sans doute une copie de ‘’Life Week-end’’, à travers ce post : ‘’Accrochez-vous et retrouvez Renée Mariame Konaté, Zunonbook_offociel, Eunice Loïs N'da, Zena Alisar Khalil, Ange Kean, Shavi gomez & Melissa Djedje dans NEW LIFE, votre nouvelle émission de feu ! Ne manquez pas cet ultime rendez-vous avec des femmes belles et intelligentes qui s’amusent. Diffusion tous les vendredis dès 21H00 sur Life TV’’, les internautes ne demandent où est la place de Konnie Touré.

Cette dernière, qui était la présentatrice-vedette de l’émission-phare du ‘’Life Week-end’’, s’est mariée il y a quelques mois et se trouve aux côtés de son mari en Egypte. Les internautes s’inquiètent de son absence sur ce nouveau programme. En commentaire, pour rassurer les fans de Konnie Touré, les responsables de Life TV ont simplement dit : ‘’Je sais que vous allez dire où est Konnie Touré. Elle arrive!!!!!!!!’’ et Willy Dumbo de compléter : ‘’Mais où est Konnie Touré ? On veut le Life Week-end !!! Rassurez-vous , elle revient bientôt en force’’.