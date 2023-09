Côte d'Ivoire : les travaux du nouvel échangeur de Koumassi lancés

Depuis un moment, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la construction des infrastructures de haut standing. Dans cette optique, le gouvernement a procédé au lancement des travaux de la construction du nouvel échangeur de Koumassi.

Lancement officiel des travaux du nouvel échangeur de Koumassi en Côte d'Ivoire

La ville de Koumassi va changer de visage dans les prochains jours. Et pour cause, elle bénéficie d'un nouvel échangeur. Après l'inauguration du Pont Alassane Ouattara et celle de l’autoroute Tiébissou-Bouaké, c'est la ville de Koumassi qui est à l'honneur avec la construction d'un nouvel échangeur. Les travaux du nouvel échangeur de Koumassi ont été lancés officiellement par le premier ministre Patrick Achi.

Selon le gouvernement, cette réalisation, qui va permettre de fluidifier le trafic routier et les échanges économiques, a été permise grâce au financement du Millennium Challenge Corporation (MCC). « Par sa stabilité, son dynamisme et grâce à l’action du président de la république Alassane Ouattara notre pays a en effet reçu un don de près de 537 millions de $ pour, notamment, rénover et développer nos infrastructures routières », peut-on lire sur les canaux officiels du gouvernement ivoirien.

À travers ces multiples lancements de construction de route, le gouvernement s'efforce à jouer pleinement son rôle dans le développement du réseau routier en permettant aux populations de mener sans grande difficulté, des activités économiques. Aussi, la construction des routes permet de régler un temps soit peu, le problème de chômage en créant d'emplois pour la jeunesse.

Par ailleurs, le gouvernement de Côte d'Ivoire est toujours déterminé à œuvrer pour développer les infrastructures du pays. Toute chose qui facilitera la vie quotidienne du peuple ivoirien.