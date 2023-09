Dans la région de Bouaké, neuf enfants sont décédés d'une maladie mystérieuse. De sources sanitaires évoquent une possible intoxication alimentaire.

Bouaké : Une intoxication alimentaire serait à la base du décès de 9 enfants à Niangban

Dans le village de Niangban près de Bouaké, c'est l'émoi et la consternation. Une maladie mystérieuse a provoqué la mort de 9 personnes et l'hospitalisation de 59 autres, principalement des enfants et des adolescents. Les victimes auraient pris la bouillie selon leurs parents.

Du côté des autorités, on soupçonne une intoxication alimentaire. "Il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par les herbicides", survenue dans le village de Niangban, à 27 km de Bouaké, a indiqué le ministre de la santé.

"Au total, 71 cas dont neuf décès ont été enregistrés", et ce "chez les enfants de moins de 15 ans, suite à la consommation de la bouillie de maïs. Quatre des enfants décédés" sont ceux de la famille qui a préparé la bouillie contaminée, explique le communiqué du ministère.

Après la consommation du plat vendredi et samedi, des premiers cas de "gastroentérite non fébrile" et de "convulsions" ont été constatés dimanche, selon le ministère.