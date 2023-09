On connaît désormais les différents chapeaux, à quelques semaines du tirage au sort de la CAN 2023.

CAN 2023 : Les chapeaux du tirage au sort dévoilés

Les différents chapeaux du tirage au sort de la CAN 2023 sont fixés. C'est la mise à jour du classement FIFAde ce mois de septembre qui a en effet permis de classer les 24 équipes qualifiées pour la compétition par ordre de classement. Il faut retenir que le chapeau 1, le plus attendu d'ailleurs, sera composé du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte. Le tirage au sort aura lieu à Abidjan le 12 octobre prochain.





Voici ci-dessous, les 4 chapeaux du tirage au sort de la CAN 2023



- Chapeau 1 : Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie et Égypte



- Chapeau 2 : Nigeria, Cameroun, Mali, Burkina-Faso, Ghana et RD Congo



- Chapeau 3 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale et Mauritanie



- Chapeau 4 : Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie et Tanzanie.