Burkina Faso : la 5è édition du « Prix national de l’entrepreneur touristique » organisée en octobre

Une particularité pour cette édition

L'édition 2023 du « Prix national de l’entrepreneur touristique » sera bel et bien organisée. En absence du du ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme qui prend actuellement part à la 78e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies - ONU à New-York, c'est son homologue des Sports, de la jeunesse et de l’emploi qui a présenté en conseil des ministres, une communication sur l'activité en cours de préparation.Dans sa présentation, le ministre en charge de la jeunesse a fait savoir que l’édition de cette année se tiendra le 06 octobre 2023 sous le thème « Tourisme, facteur de paix et de cohésion sociale ». À l'en croire, l'objectif de cette activité vise à créer une certaine concurrence entre professionnels du secteur du tourisme tout en récompensant le mérite des entrepreneurs touristiques des filières de l’hébergement, de la restauration, du guidage, des voyages et circuits touristiques qui se sont distingués au cours de l’année.Pour cette édition, de nouvelles catégories seront créées en vue de tenir compte des établissements qui sont spécialisés dans la promotion duà travers la valorisation des mets locaux pour les restaurants de tourisme. « L’innovation de cette édition réside dans la création de nouvelles catégories de récompenses afin de tenir compte des classements catégoriels pour les établissements touristiques d’hébergement, la promotion des mets du terroir pour les restaurants de tourisme, la création, la vente et l’animation des circuits touristiques pour les agences de voyage et de tourisme », indique le communiqué du conseil des ministres.