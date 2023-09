Niger : création de la COLDEF pour lutter contre les crimes fiscaux

La Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale (COLDEF) est créé pour réprimer les crimes économiques. Il s'agit d'une initiative du CNSP, dirigée par le général Tiani.

Niger : la junte crée la COLDEF pour mettre fin aux crimes fiscaux

Dans un communiqué en date du mercredi 20 septembre 2023, le Porte-parole du CNSP a annoncé la création de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale. Selon le communiqué, cette structure est mise en place pour lutter "la corruption, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance".

Le colonel major Abdourahamane Hamadou a précisé que la COLDEF est doté de "tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement, relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République."

La Commission a pour mission principale de procéder au recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et/ou détournés.

Pour la réussite sans failles de la mission, le président du CNSP, le général Abdourahamane Tiani a invité les membres de la COLDEF a travaillé dans l'intérêt général du peuple nigérien.

La Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale va certainement prendre le relai dans le cadre de la répression qui se mène actuellement contre les anciennes autorités sous avec le motif de "crimes économiques".

Plusieurs collaborateurs de Bazoum déjà en prison

La lutte engagée contre la délinquance économique par la junte a déjà conduit plusieurs dignitaires et fidèles du régime de Mohamed Bazoum en prison. Interpellés au lendemain du coup d'État, ils ont été placés sous mandat de dépôt cette semaine.

L'ancien Haut représentant de l'ex-président Mohamed Bazoum, Foumakoye Gado a été placé sous mandat de dépôt. Même sort pour Sani Mahamadou Issoufou (ex-ministre du Pétrole) ; Ahmat Jidoud (ancien ministre des Finances) et Hama Adamou Souley (ancien ministre de l'Intérieur).