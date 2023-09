Un match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en octobre pour préparer la CAN 2023

Les Éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les Lions de l'Atlas du Maroc dans un match amical en octobre prochain. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023.

Éléphants face aux Lions de l'Atlas en amical prévu pour octobre 2023

Tous qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, la Côte d'Ivoire et le Maroc prévoient une confrontation dans le cadre des préparatifs pour la compétition continentale. Ainsi, les deux fédérations se sont mises d'accord pour disputer cette rencontre à la date du 14 octobre prochain.

Trois jours après cette confrontation c'est-à-dire le 17, la formation de Walid Regragui va affronter le Libéria dans le cadre de la 6e et dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2023. En effet, c'est la nouvelle date rentenue par la Confédération africaine de football - CAF après avoir reporté le match initialement prévu entre le Maroc et le Libéria le 9 septembre dernier, suite au violent séisme qui a fait près de 3000 morts.

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, aura lieu en Côte d'Ivoire entre janvier-fevrier 2024. À cet effet, quatre (04) stades sont appêtés pour accueillir ce grand événement. Il sont situés dans les villes de : Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké.