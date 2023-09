Nigeria : la police ouvre une enquête sur la mort de l'artiste Mobhad

La police s'intéresse aux causes de la mort de l'artiste Mobhad, encore connu sous le pseudo Imole. Après plusieurs manifestations appelant à la "justice pour Mobhad", les autorités policières ont ouvert une enquête.

Nigeria : ouverture d'une enquête sur la mort de Mobhad

La police a décidé d'enquêter pour élucider les circonstances de la mort du rappeur Imole. Plusieurs jours près l'enterrement de la star nigériane, les mouvements d'humeurs se sont multipliés au Nigeria et dans plusieurs autres pays du monde.

Les différentes manifestations sont organisées pour rendre hommage au jeune artiste, mais aussi appeler la justice à traquer les présumés auteurs de cette mort subite. Ces derniers jours, les manifestants ont même eu le soutien de Davido qui a marché aussi dans les rues pour réclamer justice pour son défunt confrère.

Pour faciliter les enquêtes, la police a autorisé l'exhumation du corps de Mobhad. Son décès est survenu dans des circonstances douteuses et la précipitation dans laquelle il a été enterré surprend plus d'un.

Naira Marley indexé

Depuis là mort de Mobhad Imole, Naira Marley est cité comme le principal auteur de la disparition de ce talentueux artiste. En effet, Mobhad était membre du label Marlian Records de l'artiste Naira Marley. Il a quitté courant 2022 et depuis un conflit s'est installé entre les deux.

Par le passé, Imole accusait Naira Marley d'être le responsable de plusieurs problèmes dont il était victime. Après une violente agression qui aurait été menée par des hommes de Marley, il avait clairement indiqué que Naira Marley est responsable si quelque chose lui arrivait.

Les fans de l'artiste choqués

La mort d'Imole a attristé ses fans. A travers les réactions et publications sur les réseaux sociaux, on s'apperçoit qu'il était très bien suivi et aimé. Les fans ne cachent pas leur douleur et se laissent emporter par les pleurs.

Pour exprimer leur colère contre Naira Marley qui est fortement suspecté, un mouvement de boycott a été enclenché à son encontre. Ses morceaux sont systématiquement supprimés des téléphones et ses posters détruits.