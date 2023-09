Côte d’Ivoire : Blé Goudé décroche un MBA en leadership et management

Charles Blé Goudé est désormais titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) en leadership et management. Le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) a soutenu son diplôme le jeudi 21 septembre 2023 au Centre de valorisation professionnelle de Tunis.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé, nouveau diplômé

"Quelles que soient les difficultés, ose transformer les obstacles en opportunités. Fin de ma soutenance à Tunis ce jour. Exécutif MBA en leadership et management validé : mention très bien ! Merci au corps professoral pour son encadrement. Merci pour vos prières. À bientôt bidjan !", s’est exprimé Charles Blé Goudé.

Le nouveau diplômé a reçu les félicitations de Traoré Salif dit ASalfo, le lead vocal du célèbre groupe de zouglou Magic System. "Comme quoi, on ne finit jamais d’apprendre. Bravo Charles pour cette diplomation en Exécutif MBA en Leadership et Management Opérationnel", a ecrit le zouglouman sur sa page Facebook.

Il faut rappeler qu’en juin 2023, Asalfo avait obtenu un Global Executive Master en management à HEC Paris.