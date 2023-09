Après l’annonce de son divorce, Didier Zokora réagit : ‘’Il y a trop de bruit. Calmez-vous, je contrôle’’

L’ancien joueur ivoirien, Didier Zokora a passé 5 ans de vie commune avec sa femme Adèle Mateh. Depuis quelques jours, cette dernière à travers une story sur son compte a annoncé la fin de cette idylle. L’ex-milieu de terrain est sorti de sa réserve pour s’exprimer à travers une vidéo.

Didier Zokora sort du silence pour réagir à l’annonce de son divorce

Les internautes ivoiriens ont été pris de court il y a peu par une nouvelle choquante émanant de la femme de Didier Zokora sur les réseaux sociaux. Cette dernière qui s’appelle Adèle Mateh a abasourdi les ivoiriens avec la fin de sa relation avec l’ex-international ivoirien dans une story sur son compte Instagram. ‘’Tu restes le père magnifique de mes garçons. Je ne pourrai jamais te dénigrer ni t'insulter jamais te dénigrer. Ça serait manger son propre vomi. Bonne continuation à chacun de nous et vous qui avez cru en cette relation. Je suis désolée mais vous restez ma famille’’, avait-elle écrit.

Automatiquement, les questions que tout le monde se demandait est de savoir pourquoi l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire n’a-t-il pas la chance en amour? Parce qu’après sa rupture avec Sery Dorcas qui a fait autant de bruit, son aventure avec la femme d’affaires ivoirienne était une sorte de sinécure pour lui. Mais, cette annonce surprenante, c’est une poisse comme dirait-on les gens en ville qui colle à la peau de l’ancien joueur ivoirien.

Ayant eu écho du découragement et du tollé que sa séparation avec Adèle Mateh a créé sur la toile, l’ancien joueur de Trabzonspor en Turquie, âgé de 42 ans, vient de faire une sortie médiatique tout aussi surprenante. Dans une vidéo qu’il a publiée sur le Net où il avait porté une paire de lunettes noires et qui a été diffusée à l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce vendredi 22 septembre, Didier Zokora alias Maestro réagit de façon floue. ‘’Il y a trop de bruit. Calmez-vous, je contrôle’’, dit-il. Il fait également des signes de la main en touchant ses oreilles et sa bouche pour dire simplement qu’il n’a rien et ne parle pas. ‘’Silence’’, lance-t-il.