Côte d’Ivoire : Vitale sort de sa réserve et répond à ses détracteurs

Vitale fait face à beaucoup de critiques négatives au sujet de son train de vie. Parce que ses détracteurs se demandent comment fait-elle en tant qu’une artiste moyenne. Au cours de l’émission ‘’Les Femmes d’Ici’’, sur NCI, la chanteuse Coupé-décalé a répondu sagement.

Vitale : ‘’Je vis de mon art depuis belles lurettes et c’est une question d’organisation’’

La chanteuse Coupé-décalé, Nadège Minin Bomisso plus connue sous le pseudonyme de Vitale a embrassé depuis 2009 une carrière musicale après avoir passé par la danse. Elle a justement travaillé en tant que danseuse avec des artistes ivoiriens comme Aïcha Koné et Meiway. Elle prend très au sérieux son métier d’artiste qui lui a permis de glaner des lauriers aux PRIMUD d’Or et à l’African Talents Awards en 2021.

Mais, celle qu’on surnomme également la Patrona chez les artistes féminines du Coupé-décalé, est victime de beaucoup de critiques acerbes des mélomanes ivoiriens. Ses détracteurs se sont attardés sur son train de vie en tant que chanteuse, qui selon eux, n’a pas assez de moyen.

Irritée par ces attaques à son égard, la femme de Marko Versace a répondu gentimment à ceux-ci lors de l’émission ‘’Les Femmes d’Ici’’, sur NCI. ‘’Pour moi, un artiste est comme un homme d'affaires pour dire qu’il y a des périodes où ça marche et d’autres non donc quand ça marche, il faut savoir bien gérer ce que tu gagnes. Moi je vis de mon art depuis belles lurettes et c’est une question d’organisation. Il y a des périodes où je ne tourne pas mais comme j’ai une bonne réserve ça va. J’ai eu à entretenir ma carrière pour être toujours d’actualité parce que j’ai une vision c’est-à-dire il faut savoir ce que tu veux de la vie’’, dit-elle. Et d’ajouter : ‘’La seule chose que j’aime de ma vie, c’est la musique, le showbiz donc je me donne tous les moyens c’est pour cela je mise sur tout… et j’ai opté pour l’ambiance, parce que ça fait plus de fête et de joie, je ne suis focalisé où l’argent rentre rapidement, dans tous les événements, les gens veulent danser, du show, du t@pe à l’œil, du wahouuuu, du m’as-tu vu, et tout ça, j’ai réussi à regrouper ça en moi donc comment je vais avoir avoir faim’’.