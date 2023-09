Côte d'Ivoire : la première promotion du lycée agricole de Botro formée

Le lycée professionnel sectoriel agricole de Botro a accueilli sa première promotion en côte d'Ivoire. Encore de l'innovation dans le secteur de l'éducation en côte d'Ivoire. Six mois après la pose de la première pierre du lycée professionnel sectoriel agricole, la formation pratique des apprenants dans ce secteur est lancée.

L'insertion professionnelle des jeunes, une priorité pour le gouvernement ivoirien

Au total 32 apprenants ont été formés aux techniques culturales dans le domaine du maraicher. L’information a été partagées par le directeur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Bouaké, Atta Ebé lors d’une mission de communication des professionnels des médias qui a eu lieu du 19 au 21 septembre 2023 à Botro. « Six mois après la pose de la première pierre du lycée professionnel sectoriel agricole de Botro, les choses évoluent dans le bon sens. Bien que n’étant pas encore construit, le lycée agricole a reçu sa première promotion de 32 apprenants, dont quatre jeunes filles qui ont suivi la formation dans le domaine du maraicher », a expliqué le directeur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Bouaké, Atta Ebé.

À en croire, le directeur, les cours sont dispensés dans un cadre approprié pour les apprenants depuis huit mois. Ceci est une preuve qui prouve que les démarches ont été bien menées avant l'ouverture du centre de formation professionnelle.

En plus, il faut retenir que les travaux pratiques donnent déjà des résultats agréables et satisfaisants. Par ailleurs, le directeur a annoncé l'accueil de 320 jeunes dont 120 placés en régimes internat.