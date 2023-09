Affaire Didi B-Booba : La chanson ‘’Cocolia’’ retiré sur la plateforme Spotify

Le conflit entre Booba et Didi B prend une autre tournure. Bien que le rappeur ait décidé de céder la chanson ‘’Cocolia’’, au patron du label 92i Africa, la plateforme Spotify vient de la retirer. Ainsi que le titre ‘’S’envolement’’, en featuring avec le rappeur français, Franglish.

‘’Cocolia’’ et ‘’S’envolement’’ de Didi B ne sont plus disponibles sur Spotify

Le bras de fer musical entre Didi B et Booba est passé à une étape. Le rappeur ivoirien avait dans un long message publié sur sa page Facebook expliqué les origines de la chanson au coeur du conflit ‘’Cocolia’’. Après ses explications, Diyilem prend tous ses fans de court avec une autre nouvelle surprenante.

En effet, le Shogun a décidé de céder la chanson au Duc de Boulogne pour ne pas créer d’autres problèmes pour envenimer la situation qui est encore en suspens suite aux différentes sorties médiatiques des deux artistes. Les collaborations de Mojavel avec deux rappeurs français à savoir Dadju et Franglish ont attisé les tensions.

Apparemment, la décision sage prise par Didi B n’a finalement rien résolu. Une mauvaise nouvelle vient de tomber. La plateforme de téléchargement musical légal Spotify a purement et simplement retiré la chanson ‘’Cocolia’’. Elle ne s’est non seulement arrêtée là, elle a aussi retiré le titre du rappeur ivoirien en featuring avec le français Franglish ‘’S’envolement’’, sur sa plateforme. Pour l’instant, on ne connaît pas les raisons de cette suppression sur Spotify. Mais, le mécontentement des fans de l’ancien membre de Kiff No Beat est monté d’un cran à l’annonce de cette mauvaise nouvelle.