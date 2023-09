Didi B va-t-il signer chez Jay-Z ?

Didi B qui est en tournée est en passe d’être enrôlé par la structure du rappeur américain, Jay-Z. Une photo prise devant le bâtiment du label à New York et à côté d’un proche collaborateur de l’homme d’affaires semble cacher une grosse surprise. Parce que l’ivoirien n’est plus à l’aise chez Booba.

Didi B est-il proche du label de Jay-Z ?

Didi B est en froid avec son mentor Booba depuis quelque temps. Les deux artistes semblent ne plus regarder dans la même direction à cause des collaborations de son poulain avec les protégés du rappeur français, Gims, qui est son ennemi juré. L’ivoirien a décidé d’envoyer l’affaire devant les tribunaux. Alors que le conflit est encore pendant, un autre problème cette fois-ci de chanson concernant le titre ‘’Cocolia’’, est venu se greffer.

Bien vrai que le rappeur ivoirien ait décidé de céder cette œuvre musicale à Kopp, il avait sûrement une idée derrière la tête. Didi B est actuellement en tournée aux Etats-Unis pour son album ‘’History’’. Il a fait un concert à New York où le public est venu nombreux le soutenir.

Mais, la tournée semble cacher quelque chose, parce que l’ivoirien lorgne sans doute chez une grosse écurie américaine. Il a partagé une photo de lui debout devant le bâtiment du label Roc Nation de Jay-Z à New York. Il était à côté de Briant Biggs, l’un des directeurs stratégies de la structure de production du mari de Beyoncé. Le message que Didi B a laissé sur sa page Facebook semble être une bonne nouvelle pour les fans. ‘’On est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle. #RocNation’’, écrit-il. La boîte de Jay-Z a permis à de nombreux artistes américains d’avoir du succès dans leur carrière musicale respective comme Kanye West, Rihanna et bien d’autres.