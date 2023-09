Côte d’Ivoire : Réélu maire, Assalé Tiémoko victime d'un complot ?

Assalé Tiémoko a été reconduit à la tête de la mairie de Tiassalé à l'issue des élections municipales du samedi 2 septembre 2023. Moins d'un mois après sa réélection, le député ivoirien dénonce un complot contre sa personne et accuse des personnalités au sommet de l'État de Côte d'Ivoire.

Assalé Tiémoko : "Je ferai face à tout et je ne renoncerai jamais"

Sorti vainqueur des urnes lors des élections municipales dans la localité de Tiassalé, Assalé Tiémoko crie au complot. En effet, le député-maire a déclaré dans une publication sur sa page Facebook que malgré sa "3e éclatante victoire sur un candidat du RHDP", le parti au pouvoir, un complot vise à lui retirer la légitimité de parler au nom des Ivoiriens. À l'en croire, cette cabale a commencé depuis le 6 avril 2023.

"Ces gens qui trônent à des postes au sommet de l’État et qui voient désormais en moi leur “pire ennemi”, ne me pardonnent pas le rôle que j’ai eu aux côtés des Ivoiriens pendant la crise de la data", a expliqué Assalé Tiémoko, qui fait savoir que les exécutants et commanditaires de ce complot estiment que sa victoire dans les urnes aux municipales à Tiassalé, malgré tout ce qu’ils ont mis en œuvre, lui donne désormais trop de légitimité politique et qu’il faut tout mettre en œuvre pour changer la donne et placer la mairie de Tiassalé sur une “délégation” présidée par un préfet.

Il ajoute aussi que ces gens ne supportent pas de le voir à la tête de la mairie de Tiassalé. "Ça tombe bien ! Avec le peuple de Tiassalé, je ferai face à tout et je ne renoncerai jamais", a-t-il assuré.