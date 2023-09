Un élève brillant nommé Amidou Dicko a été empêché d'entrer au lycée scientifique national du Burkina Faso même s'il avait une moyenne exceptionnelle de 18,41 sur 20 lors de la session 2023 du Brevet d'études du premier cycle (BEPC).

​Burkina Faso : Il échoue à un examen malgré une moyenne de 18/20

La raison de son échec est son âge : il aura dix-sept ans le 23 novembre 2023, ce qui ne respecte pas les règles établies pour les examens de l'enseignement secondaire dans le pays.

Cette nouvelle a créé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux burkinabè et la famille d'Amidou Dicko a lancé un appel aux autorités et à tout citoyen capable de contribuer à trouver une solution plus appropriée à sa situation.