Côte d’Ivoire : Un hommage sera rendu à Alpha Blondy à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody

Il est toujours bon de rendre hommage à nos artistes de leur vivant. C’est ce que l’université Félix Houphouët-Boigny va faire en marquant un grand durant trois jours (du jeudi 28 au samedi 30 septembre prochain) pour célébrer la méga-star du Reggae, Alpha Blondy.

Alpha Blondy sera célébré à travers un colloque international à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody

Alpha Blondy est une fierté musicale ivoirienne. Le chanteur Reggae est un pionnier de la musique made in Afrique dans le monde. Sur les cinq continents, le nom de la méga-star ivoirienne n’est pas inconnu. Tous ses concerts se produisent à guichet fermé dans les différentes salles où il est en prestation. Les trophées et autres distinctions que Jagger a glané ici et là sont incalculables.

Par ailleurs, Seydou Koné alias Alpha Blondy est véritablement une personnalité africaine qui compte. Ses nombreuses prises de position sur certaines situations en Côte d’Ivoire et dans le monde sont prises au sérieux. Il a son mot à dire également en tant qu’Ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d’Ivoire.

L’artiste est un vrai exemple pour les générations et pour permettre à celle-ci de mieux le connaître, un colloque international pluridisciplinaire sera organisé du jeudi 28 au samedi 30 septembre prochain à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody pour rendre un vibrant hommage au chanteur Reggae. Ce jour-là, le chanteur Reggae sera enseigné dans toute sa dimension aux étudiants et autres sur le thème : ‘’Alpha Blondy d’hier à aujourd’hui’’. Au programme de ces trois jours, il y aura au cours de la cérémonie d’ouverture à l’amphithéâtre A du District, des panels et témoignages, échanges et communication scientifiques sur l’énigme Alpha Blondy et un giga-concert gratuit au stade de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.