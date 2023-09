Côte d'Ivoire : près de 3769663 kits scolaires distribués par le gouvernement

Le gouvernement ivoirien travaille chaque jour pour le développement de la nation. Ainsi, il procède par le biais du premier Ministre Patrick Achi le lundi 25 septembre 2023 à Songon, au lancement de la distribution de 3 769 663 kits scolaires pour 7,7 milliards de FCFA dans les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire au titre de la rentrée 2023-2024.

Le gouvernement de Allasane Ouattara milite pour des œuvres sociales

Commencé depuis les années 2011, le gouvernement ivoirien n'a pas cessé d'honorer son engagement vis à de la population à chaque rentrée scolaire. Au total près de 50 millions de kits scolaires pour un montant de 130 milliards de Fcfa ont été distribués par le gouvernement depuis l'arrivée du Président Allasane Ouattara. Selon le premier ministre, « l'opération kits scolaires qui se déroule aux quatre coins du pays est l'une des nombreuses traductions de l'attention portée sur la Côte d'Ivoire et son Président, et notre jeunesse. C'est une preuve de la volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner les parents d'élèves au cours de cette période cruciale de rentrée. C'est aussi et surtout l'illustration de l'importance que l'État accorde à la question de l'éducation » a expliqué le premier Ministre Patrick Achi.

À l'en croire, le gouvernement développe encore plus vite une jeunesse éduquée et très consciente. Par ailleurs, il faut notifier que cette distribution de kits scolaires, «s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement (Psgouv) (...) et permet d'aborder cette nouvelle année scolaire sous le signe de la confiance, confiance en l'État qui respectera ses engagements, de soutien aux familles et à la communauté éducative».

En réalité, cette action menée par le gouvernement, démontre clairement sa volonté à soutenir à fond la population.