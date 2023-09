Diplomatie : la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec l’UE

Le premier Ministre, Patrick Achi, a échangé le lundi 25 septembre 2023, avec une délégation de la Commission de l’Union Européenne (UE). Une séance qui a été présidée par le vice-président de la commission Margaritis Schinas.

Alassane Ouattara renforce ses relations diplomatiques

C'est une rencontre qui a rassemblé plusieurs personnalités notamment le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ainsi que le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Touré Mamadou. Ainsi, à l'occasion, plusieurs points ont été soulevés dont le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UE n'était pas resté en marge.

Selon le Vice président de la commission, Margaritis Schinas, « l’Union Européenne et la Côte d’Ivoire défendent les mêmes principes, les mêmes valeurs, nous sommes du même côté. Il n’y a pas de doute, la qualité de cette coopération sera renforcée dans les années qui viennent ».

En effet, la côte d'Ivoire et l'UE mènent depuis des années des actions communes. c'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du Vice-président de la Commission de l’UE. Il ajoute que la Côte d’Ivoire est un partenaire fidèle et important car « antre de stabilité dans une région qui n’est pas la plus stable et qui est en train de faire face à des menaces ».

Par ailleurs, il faut notifier que plusieurs sujets d'intérêt lient l'UE et la côte d'Ivoire. Il s'agit des questions liées à la migration, à la sécurité, à la jeunesse, à l’éducation et au sport.