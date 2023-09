Burkina Faso : Ibrahim Traoré encourage les unités au Camp Ouezzin-Coulibaly

Après la pose de la première pierre de l’usine de transformation de tomate, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a fait une descente inopinée dans l'après-midi du dimanche 24 septembre 2023 au Camp Ouezzin-Coulibaly. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'encourager les différentes unités de l'armée burkinabè.

Le Chef d'Etat Ibrahim Traoré en échange avec les éléments des différentes unités au Camp Ouezzin-Coulibaly

En effet, le Chef d'Etat Ibrahim Traoré a «encouragéet facilité » les unités des forces armées. Ainsi, il les invite à une préparation morale que psychologique pour être à la hauteur des réalités du terrain.

À cet effet, le président Ibrahim Traoré a rassuré les éléments des unités pour leurs efforts incroyables dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement de la nation burkinabè. En plus, il ajoute en ces mots que plusieurs stratégies et des démarches sont entrain d'être menées pour l’équipement nécessaire afin s’adapter au terrain. « Nous obtiendrons dans cette guerre de bons résultats pour la Nation», soutient le Chef de l’Etat qui a invité chaque unité à y jouer sa partition.

Par ailleurs, le Président a eu le temps de recueillir toutes les préoccupations des militaires et leur rassurer que des mesures sont prises pour le bon déroulement des activités et autres.