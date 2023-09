Bénin : Après une explosion,le Président Macky Sall exprime sa compassion.

Suite à l'explosion meurtrière d'un dépôt d'essence à Sèmè Kraké au Bénin le samedi 23 septembre 2023, le président sénégalais, Macky Sall, a adressé ses condoléances au président béninois, Patrice Talon, et au peuple béninois.

Dans un message de soutien et de solidarité sur Twitter, le président Macky Sall a exprimé sa tristesse et a souhaité que les victimes de cette explosion reposent en paix.Les autorités béninoises, sur instructions du Président Patrice Talon,ont lancé immédiatement une enquête pour comprendre les circonstances de l'incident et déterminer les responsabilités des personnes impliquées. Cet événement tragique a causé la mort de 35 personnes et a fait une vingtaine de blessés.il faut rappeler que suite à cette explosion, des Ministres avaient été dépêchés immédiatement au CNHU à Cotonou pour suivre le dossier et avaient annoncé la prise en charge immédiate et totale de tous les blessés par l'Etat.

L'explosion a mis en évidence la nécessité de renforcer les normes de sécurité dans les entrepôts de produits inflammables afin d'éviter de telles situations catastrophiques qui impactent négativement les communautés locales et mettent en danger la vie humaine.