Côte d’Ivoire-PPA-CI : Gbagbo convoque Hubert Oulaye à une importante rencontre

Laurent Gbagbo, président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) convoque une importante rencontre de son parti politique le jeudi 28 septembre 2023. La rencontre se tient peu avant la sesson extraordinaire qui aura lieu le samedi.

Côte d’Ivoire : Une importante rencontre du PPA-CI prévue jeudi

Une note signée des mains d’Ackah Auguste Emmanuel, le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, fait savoir que le patron du PPA-CI convoque le président exécutif du parti, Hubert Oulaye, ainsi que les vice-présidents exécutifs à une rencontre le jeudi 28 septembre 2023. L’ordre du jour n’est pas indiqué dans le communiqué publié le lundi 25 septembre.

Il faut dire que ce conclave intervient deux jours avant la session extraordinaire du parti prévue pour le samedi 30 septembre. Après la débâcle aux élections municipales et régionales du 2 septembre, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire est déterminé à comprendre les raisons de cette entrée manquée sur la scène politique, mais aussi de tirer toutes les leçons.

Laurent Gbagbo, qui avait affirmé que son parti politique ne referait plus la même erreur du passé en boycottant des élections. Cependant, les récentes élections locales ont laissé un goût amer dans le rang de ses militants et sympathisants.

La rencontre avec Hubert Oulaye et autres permettra à l’ancien chef d’État ivoirien d’analyser la situation surtout que l’élection présidentielle point du nez. On peut dire que les municipales et les régionales ont constitué un test grandeur nature pour le PPA-CI, qui a raté le coche. Le parti a encore deux années pour se refaire une santé avant l’élection du futur président de la République de Côte d’Ivoire.