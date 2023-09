Construction du corridor reliant Abidjan à Lagos: les travaux démarrent en 2024

Le projet de construction du corridor reliant Abidjan à Lagos est sur le point de voir le jour. Ce corridor long de 1028 kilomètres sera la première phase de l'autoroute transafricaine n°7 reliant la Cap-Vert, Dakar et Abidjan par la route. Les travaux de réalisation débuteront dès le début de l'année 2024, suite à la première table ronde des bailleurs ce mardi 26 septembre, organisée par la Cedeao et la Bad.Le projet de construction de cet important corridor a pour objectif de booster les échanges commerciaux et économiques entre les cinq pays traversés, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, Togo, le Bénin et le Nigeria. Les études et les évaluations environnementales du projet devraient être finalisées à la fin de cette année et les appels d'offres lancés dès le début de l'année prochaine.La Commission de la Cedeao et la Bad collaborent avec d'autres partenaires au développement et le secteur privé afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de la construction de ce corridor. Ce projet est d'autant plus important qu'il constitue la première phase de l'autoroute transafricaine n°7, qui reliera Praia (Cap-Vert) à Dakar et Abidjan.L'autoroute reliant Abidjan à Lagos est un projet majeur pour le développement économique de la sous-région. La table ronde des bailleurs qui se tient ce jour vise à accélérer la réalisation de l'étude de conception détaillée, de la stratégie financière et de mise en œuvre afin d'aller rapidement à la phase de construction.La réalisation de ce corridor reliant Abidjan à Lagos ouvre de nouvelles perspectives de développement économique pour les pays traversés ainsi que pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Cette route facilitera les échanges commerciaux et donnera un nouvel élan à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Ce projet ambitieux donnera également un coup de pouce à l'économie de la sous-région et contribuera à renforcer les liens entre les pays concernés.