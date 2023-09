Affaire ‘’Cocolia’’ : Le père de Didi B rentre dans la danse

La chanson ‘’Cocolia’’, est venue encore raviver la tension entre Booba et Didi B. Le père du rappeur ivoirien, Abou Bassa Bomou, s’est invité dans l’affaire pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toute.

Le papa de Didi B s’invite dans le conflit ‘’Cocolia’’

Le monde du Hip-Hop est en proie à un clash entre Booba et Didi B au sujet de la chanson ‘’Cocolia’’. Tout a commencé avec la version de B20 publiée sur les réseaux sociaux et il a lancé un défi à d’autres rappeurs pour qu’ils y rajoutent leurs couplets. Les heures qui ont suivi, ont été la version de Didi B. Qui plus tard dans un post a affirmé fermement que le titre était de lui. Avant de baisser les armes au profit du Duc de Boulogne.

Ce dernier a également tout fait pour retirer de la plateforme Spotify la chanson ‘’Cocolia’’, et aussi ‘’S’envolement’’, en featuring avec Franglish, qui est le protégé de Gims. Dans une autre publication, Booba se bombe la poitrine une fois de plus en s’attaquant de façon virulente à Didi B. ‘’Tu pensais pouvoir voler Cocolia ? Voleur, menteur, manipulateur, petit de taille et d’esprit. Tu n’écris pas tes textes. Idiot, traître, lâche…’’, écrit-il.

Dans cette injure contre, le transfuge de Kiff No Beat garde toujours le silence. C’est son père, Abou Bassa Bomou, qui est monté au créneau pour réagir. Le musicien a posté une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il était au volant de sa voiture tout en écoutant la chanson à polémique suivie d’un post clair à l’endroit de Booba. ‘’Je ne suis pas l’auteur de cette musique, Booba non plus’’, écrit-il. Cette déclaration du papa du rappeur ivoirien sonne la fin du débat sur la vraie paternité de la chanson.