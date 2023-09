Départ de la France du Niger : Lobognon dénonce l’ingratitude des autorités nigériennes

Emmanuel Macron a officiellement annoncé le départ de l’ambassadeur de France au Niger et le retrait des troupes françaises du territoire nigérien. Pour Alain Lobognon, les nouvelles autorités au pouvoir à Niamey depuis la chute de Mohamed Bazoum font preuve d’ingratitude.

Niger : Lobognon tacle la junte au pouvoir

Dans un discours officiel, Emmanuel Macron a laissé entendre que Sylvain Itté, ambassadeur de France au Niger, quittera Niamey. Le président français a également révélé que son pays a décidé du retrait de ses troupes du sol nigérien.

"La France a décidé de ramener son ambassadeur et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentrera en France. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités du Niger, car ils ne veulent plus lutter contre le terrorisme", a déclaré Emmanuel Macron.

Après cette sortie de Macron, les réactions n’ont pas manqué. Pour sa part, Alain Lobognon a pointé un doigt accusateur sur le pouvoir du général Abdouramane Tchiani.

"Incapables de sécuriser leur pays envahi par des jihadistes et des terroristes, les voilà redevenus bavards sur une radio francophone (@RFIAfrique) pour dénoncer une prétendue absence de résultats des forces françaises au Niger", a tweeté l’ancien ministre ivoirien des Sports.

L’ancien proche de Guillaume Kigbafori Soro a enfoncé le clou en indiquant que la junte a pris en otage un président démocratiquement élu.

"Ils encouragent leurs militaires à renverser et à prendre en otage un le Président démocratiquement élu, et là, ils attendent que des militaires français meurent pour eux. Espérons qu’après son départ du Sahel, l’Armée française ne reviendra plus dans ces pays où l’ingratitude le dispute sur l’incapacité à défendre un territoire national", a-t-il martelé.