Burkina : Nathalie Yamb dévoile un projet d’assassinat d’Ibrahim Traoré

Le capitaine Ibrahim Traoré serait-il en danger de mort ? Une récente publication de Nathalie Yamb annonce clairement que des individus préparent l’assassinat de l’actuel chef de la transition au Burkina Faso.

Nathalie Yamb : "Il vaut mieux prier avec nous pour qu’il vive très longtemps"

Les propos de Nathalie Yamb sur son compte X est sans équivoque. En effet, la "dame de Sochi" annonce clairement que la vie du capitaine Ibrahim Traoré est en danger. La militante camerounaise n’a pas donné l’identité de ceux qui ont pour projet d’éliminer le président burkinabèm

Les phacochères et mangeurs de grenouilles, assistés de leurs larbins locaux, essaient par tous les moyens de faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. On préfère vous prévenir : le temps où vous pouviez (faire) tuer nos leaders sans conséquence est terminé. Dorénavant, ce sera les deux yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. Il vaut mieux prier avec nous pour qu’il vive très longtemps", a prévenu Nathalie Yamb.

L’ancienne collaboratrice de Mamadou Koulibaly, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et fondateur du parti politique LIDER (Liberté et démocratie pour la République) a toujours eu une position très tranchée contre la France. Il faut rappeler qu’elle est frappée d’une interdiction de séjourner sur le territoire français.

Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso à la suite du coup d’État qui a emporté Paul Henri Sandaogo Damiba.