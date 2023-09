Burkina Faso : le gouvernement en marche vers le contenu local

La consommation du local est de plus en plus une préoccupation pour le gouvernement du Président Ibrahim Traoré. Pour ce faire, en commun accord avec les membres de son gouvernement, le président Ibrahim Traoré a adopté une vision de développement basée sur le peuple burkinabè. Cette initiative du gouvernement en place met fin directement aux différentes pratiques des régimes précédents. Au cœur de cet objectif, il est possible de toucher du doigt l’exploitation des ressources naturelles nationales, sur la participation des sociétés locales.

Burkina Faso : le gouvernement oeuvre pour la politique du contenu local

En effet, l'adoption du décret sur le contenu local est une initiative appréciée par le peuple. Ceci permettra directement au gouvernement de créer plusieurs conditions juridiques pour orienter les différents projets. À cet effet, l'adoption du décret représente une pierre angulaire dans la promotion de l’implication des sociétés locales dans l’industrie minière. En réalité, cette vision du président Ibrahim Traoré ouvre des nouvelles solutions pour le développement économique du pays.

En outre, il urge de notifier que l'exploitation des ressources minières contribuera bien au développement des entreprises locales du pays. Pour le bon usage des ces ressources, le gouvernement a mis en place un Secrétariat technique destiné à veiller à la promotion des investissements. Par ailleurs, cette commission a pour but de veiller à la mise en œuvre des mesures propices afin de maximiser la participation des sociétés locales.