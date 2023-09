Côte d’Ivoire : Le Molare annonce une bonne nouvelle aux nouveaux bacheliers

Le chanteur Coupé-décalé et patron de M. Group, Le Molare est un homme qui aime tendre la main aux nécessiteux. Il vient de lancer une aide à plusieurs nouveaux bacheliers en leur octroyant des bourses d’études.

L’ancien membre de la Jet Set parisienne, Moriféré Soumahoro plus connu sous le pseudonyme Le Molare, est aujourd’hui un véritable acteur incontournable dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire. Il a crée depuis quelques années sa structure dénommée M. Group qui opère dans plusieurs domaines d’activités y compris pour la musique ivoirienne. On note ça et là des spectacles et événements qu’il organise en Côte d’ivoire. Il y a par exemple le Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), qui décerne chaque des trophées à des artistes ivoiriens et étrangers dans un cadre enchanteur à Abidjan.

L’artiste Coupé-décalé a aussi la main sur le cœur. Il a même aidé des jeunes ivoiriens à se prendre en charge et à la faveur de la Covid-19 en Côte d’Ivoire, il a mené plusieurs actions pour soulager des familles dans le District d’Abidjan. Pour la rentrée académique universitaire qui s’ouvre bientôt, il a décidé de relancer son assistance à des nouveaux bacheliers. Parce que des familles en difficulté le sollicite. C’est à travers une vidéo publiée ce mercredi 27 septembre sur sa page Facebook qu’il a fait cette grande annonce. ‘’Chaque année, je suis contacté par des parents d’élèves qui me demandent de les aider à inscrire leurs enfants à l’école. Alors, je vous annonce que j’ai eu à discuter avec des écoles supérieures et j’ai pu obtenir 200 places pour les nouveaux bacheliers. Ils pourront s’inscrire dans 5 filières, à savoir : l’informatique, la gestion commerciale, le marketing, la communication et les ressources humaines. Ils n’auront à payer aucun frais lié à leur inscription’’, dit-il.

Par la même occasion, celui qu’on appelle aussi dans le milieu du showbiz, le boss du Coupé-décalé, a demandé à ces nouveaux bacheliers qui seront sélectionnés de mettre un point d’honneur sur leur étude au sérieux et à obtenir de bons résultats à la fin de l’année scolaire. ‘’Je voudrais lancer un message à ceux qui seront sélectionnés. Faites les choses bien. C’est une opportunité, alors, encouragez-nous en obtenant de bons résultats. Et aux autres qui ne seront pas sélectionnés, ne soyez pas découragés. Il y aura encore d’autres opportunités, nous continuerons de mener des actions pour aider’’, lance-t-il. Il a également appelé les autres artistes ivoiriens à lui emboîter le pas en aidant la jeunesse ivoirienne. ‘’J’espère qu’on va pouvoir aider plusieurs familles avec cette action ! Soyons dans le partage’’, écrit-il dans une publication.