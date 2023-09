La CAN 2027 attribuée au trio Kenya - Ouganda - Tanzanie

La Confédération africaine de football (CAF) a confié l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2027 au trio Kenya - Ouganda - Tanzanie.

La Coupe d'Afrique des Nations 2027 se jouera en Afrique de l'Est. La compétition sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Cette candidature commune a été plébiscitée par le comité exécutif de la CAF, réuni en session. Avant cette édition, la CAN 2025 a été attribué au Maroc.

"Félicitations au Maroc pour avoir remporté la candidature à l'organisation de la CAN 2025. Et un grand merci à la Tanzanie, à l'Ouganda et au Kenya pour leur candidature conjointe à l'organisation de la CAN 2027. Fans de football africain, préparez-vous à une incroyable démonstration de talent et de passion", a écrit Veron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF.