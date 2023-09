Burkina Faso : une tentative de coup d'État déjouée

Une tentative de coup d'État déjouée par les services de renseignement et de sécurité du Burkina Faso mardi 26 septembre 2023. C'est à travers un communiqué signé du porte-parole du gouvernement de transition Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo que l'information a été officiellement annoncée ce mercredi.

Une tentative de coup d'Etat déjoué au Burkina Faso

Des individus ont voulu déstabiliser le régime du Capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso mais ont été stoppés net dans leur initiative. Cette tentative de coup d'État a été déjouée grace à l'efficacité des services de renseignement et de sécurité burkinabè qui ont su avoir l'information à temps.

Selon le communiqué du gouvernement de la Transition, « les officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpelés et d'autres, activement recherchés ». Et d'ajouter que les personnes impliquées « nourrissaient le sombre dessein de s’attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos ».

Tout en attendant les détails du procureur militaire de la république, le communiqué signé du ministre de la communication précise que le gouvernement tient à rendre un vibrant hommage d'une part, aux Forces de défense et de sécurité - FDS qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Et d'autre part, à l'ensemble du peuple burkinabè et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la Patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire.

Par ailleurs, le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État et invite les populations à la vigilance. Il n'a pas manqué d'indiquer que les dispositions sont prises en vue de démasquer les instigateurs de ce complot contre le pouvoir d'Etat.





COMMUNIQUE

Le Gouvernement de Transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè. A l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpelés et d'autres, activement recherchés.

Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays nourrissaient le sombre dessein de s’attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos.

En attendant que le Procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le Gouvernement regrette profondément que des Burkinabè qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la Patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabè pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de l'asservir.

Le Gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des Forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabè et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la Patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire.

Le Gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités dont le chef d'état-major général des armées et l’Ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot.