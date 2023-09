Niger: la valorisation du patrimoine culturel au cœur d'actualité

Le mercredi 27 septembre 2023, la communauté mondiale a célébré la journée mondiale du tourisme. Un évènement qui n'est pas resté sans satisfaction ni de mouvement dans la République du Niger. Cette journée a été placée sous le signe de la valorisation du patrimoine culturel dans le pays.

Célébration de la journée internationale du tourisme au Niger : vers la promotion du patrimoine culturel nigérien

En effet , dans le but de porter haut cette initiative et avoir une participation active de la population, Guichen Agaichata Atta, la ministre du tourisme et de l’artisanat a invité le peuple nigérien à se mobiliser davantage en faveur des richesses culturelles de la nation.

La célébration de cette journée a été placée sous le thème « Tourisme et investissement vert » a rassemblé plusieurs personnalités de part et d'autres. Un thème autour duquel les autorités ont donné leur apport. À en croire la ministre, cette célébration vise à saluer le rôle du patrimoine culturel dans le développement du tourisme. Pour rappel, la contribution du tourisme dans le PIB national au Niger est de 7%.

À l'occasion, la ministre du tourisme a indiqué que le choix de ce thème par l’Organisation Mondiale du Tourisme se justifie par la nécessité de percevoir le tourisme à la fois comme un indice de croissance économique et comme acteur important dans la gestion des préoccupations environnementales.