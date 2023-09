Togo : le Lycée 2 Février d’Agbalépédogan à Lomé ferme ses portes

Pour le compte de cette rentrée scolaire, le Lycée 2 Février d’Agbalépédogan à Lomé n'a plus ouvert ses portes pour accueillir de nouveaux apprenants. C'est une instruction du ministre de l'éducation ordonnant la fermeture de ce centre de formation. Le motif de cette décision ministérielle est la dégradation « très avancée » du bâtiment.

Le ministre Dodzi Kokoroko, ordonne la fermeture du Lycée 2 Février d’Agbalépédogan à Lomé

À travers ce constat, le ministre des Enseignements primaire, secondaire et technique, Dodzi Kokoroko, dans une note de service rendue public le mardi 26 septembre 2023 décide de la fermeture temporaire de l’Etablissement scolaire « ( ...) à compter de cette rentrée scolaire 2023-2024 ».

À en croire le ministre, l'état des bâtiments « met en danger les acteurs qui animent l’établissement scolaire » et aussi ceux qui fréquentent. Par ailleurs, il rassure le peuple togolais que « le ministère des enseignements primaire, secondaire et technique rassure le monde éducatif, les partenaires et les parents d’élèves qu’il continuera à veiller en permanence sur les bâtiments scolaires ».

Cependant, les élèves dont le lycée a été fermé ont été tous réorientés vers quatre autres établissements scolaires de Lomé, précisément le lycée Cacaveli, le lycée Bè-Klikamé, le lycée Avedji-Elavanyo et le lycée Agoè-Nyivé centre. Le redéploiement des enseignants dudit lycée a été également fait pour combler le vide.