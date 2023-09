Faure Gnassingbé milite pour une croissance économique durable

Dans le but de gagner la confiance des investisseurs, le gouvernement de Faure Gnassingbé, a mis en place un mécanisme de développement qui donne déjà des bons résultats. À titre illustratif, une opération sur le marché régional démontre clairement cette confiance renouvelée par le gouvernement togolais. Ainsi , le Togo a levé près de 110 milliards de FCFA. Un résultat qui prouve que les efforts consentis par le gouvernement en place donnent déjà des fruits.

Le gouvernement togolais met en place un mécanisme développement

En effet, cette initiative du gouvernement togolais a permis aux investisseurs d'opérer un choix entre des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et des Bons Assimilables du Trésor (BAT). À cet effet, il urge de notifier que le taux de couverture des intérêts du pays augmente sur le mâché comparativement aux années précédentes.

Par ailleurs, ce mécanisme du développement initié par le gouvernement s’inscrit dans la continuité des efforts antérieures et vise à mobiliser l’épargne tant des personnes physiques que morales. Le but principal de cette démarche menée par le gouvernement de Faure Gnassingbé, est de soutenir les besoins de financement du budget de l’État togolais et rehausser dans les jours à venir, l'économie du pays.