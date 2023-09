Plusieurs partis politiques prônent pour une stabilité au Mali

La paix et la stabilité au Mali restent une préoccupation pour tous. Ainsi, plusieurs partis politiques se sont réunis pour signer un document conjoint pour le retour d'une stabilité dans le pays. Environ trente partis politiques ont l'initiative d'intervenir à un moment crucial de l’histoire du Mali, marqué par des difficultés de sécurité et des attaques régulières contre la population civile et les forces de sécurité. Les partis initiateurs de cette décision sont entre autres l’URD, l’ADEMA et le RPM.

L'appel à la stabilité au Mali : des partis politiques au secours des intérêts publics

En effet, bon nombre de personnes se posent la question de savoir si cette démarche initiée par ces partis politiques peut avoir une issue adéquate. De la même manière, d'autres pensent bien que c'est une opportunité pour ces décideurs de marquer une fois de bon leur nom dans l'histoire du pays.

Par ailleurs, la mobilisation de ces partis peut interpeler la conscience du peuple malien en ce qui concerne leur contribution pour le développement de la nation. Cependant, le non respect du délai de la transition dans l’appel peut susciter plusieurs interrogations parmi les observateurs et pourrait être attribué au non respect du calendrier de la transition.

En outre, il faut rappeler que l’appel participe à la douleur du peuple malien à travers les récentes attaques perpétrées dans le pays faisant des morts dans le rang des forces armées et la population. En dépit, cette démarche menée a pour objectif principal de promouvoir la paix et la stabilité au Mali.