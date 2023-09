Au Burkina Faso, les auteurs de la ''tentative avérée du coup d'État'' de ce 27 septembre 2023 ont été identifiés.

Burkina Faso : Les auteurs de la tentative du coup d'État sont connus

Il y a quelques jours seulement, une rumeur sur une tentative de coup d'État courrait tout azimut au pays des Hommes Intègres. Pourtant, le fait a été certifié ce 27 septembre 2023 dans la nuit profonde, alors que le sommeil devenait plus sensible. Car, dans un communiqué officiel du gouvernement, les autorités de la transition ont affirmé ce mercredi avoir déjoué ''une tentative avérée de coup d'État."

Mais, qui sont-ils encore ces bourreau du moyen âge ? Le communiqué indique que "les Officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés''. Selon Jeune Afrique, ''un autre communiqué du tribunal militaire de Ouagadougou cette fois, précise que quatres officiers soupçonnés d'être impliqués dans le -complot- contre la sûreté de l'Etat été interpellés et que deux autres sont en fuite".

Alors que le pays est plein pied dans la lutte contre le terrorisme, un nouveau imbroglio vient semer le grand doute au sein des siens.