Bénin : le Front Patriotique invite Patrice Talon à ouvrir les frontières avec le Niger

Le Front Patriotique - FP n'est pas du tout d'accord avec le chef de l'Etat béninois sur la fermeture de ses frontières avec le peuple frère du Niger. Ainsi, face aux médias vendredi 22 septembre 2023 à Cotonou, les responsables de ce creuset ont d'abord exprimé leur opposition à une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest - CEDEAO au Niger avant d'inviter le président Patrice Talon à se retirer de cette initiative et d'ouvrir les frontières avec ce pays frère.

Le Front Patriotique demande à Patrice Talon de rouvrir les frontières du Bénin avec le Niger

Selon Laurent Mètongnon, coordonnateur du Front Patriotique, la fermeture des frontières du Bénin avec le Niger, ne profite à aucun des deux pays frères. Ainsi, le Front Patriotique a été clair dans sa déclaration. Le président Patrice Talon est appelé à se retirer de la guerre que prévoit la CEDEAO contre le voisin du nord-est et ouvrir les frontières Bénin - Niger. C'est d'ailleurs l'un des objectifs principaux du Front Patriotique (FP) mis sur les fonts baptismaux jeudi 14 septembre 2023, contre la guerre, pour la paix, la sécurité, la démocratie et contre la faim.

À en croire le coordonnateur du FP, ledit creuset regroupe tous les partis politiques d’obédience diverses, les organisations de jeunes, de femmes, les syndicats, les confessions religieuses adhérant à un but précis à un moment donné, et a pour objectifs de :

S’opposer par tous les moyens à la guerre d’agression contre le peuple frère du Niger ;

Lutter contre l’installation de bases militaires étrangères notamment françaises dans notre pays et en Afrique ;

Lutter pour la paix, la sécurité et la démocratie dans notre pays ;

Lutter contre la faim, la privation des libertés.

Pour mieux se faire connaître et impacter le plus grand nombre, les responsables de ce rassemblement entendent mener des actions concrètes et urgentes dans un bref délai. Il s'agira donc pour eux de :