Municipales à Ferké : La victoire de Kaweli, proche de Soro, annulée

Ouattara Kaweli, proche de Guillaume Kigbafori Soro, vient de voir sa victoire aux municipales annuler. Déclaré vainqueur dans la commune de Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il a appris l'annulation de son élection par le Conseil d'État.

Ouattara Kaweli : "Je prends acte de cette décision surprenante et inique"

La décision est tombée le jeudi 28 septembre 2023. Le Conseil d'État a annulé la victoire de Ouattara Kaweli aux élections municipales à Ferkessédougou. Ce proche de Guillaume Soro avait déclaré vainqueur avec 49,83 % des suffrages exprimés contre 49,17 % pour le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Silué Gnegnery Jacques.

Le maire sortant a immédiatement réagi à l'annulation de sa réélection en informant ses partisans de la décision du Conseil d'État. "Je prends acte de cette décision surprenante et inique, qui annule par la même occasion, l'expression démocratique des populations de Ferkessédougou", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Ouattara Kaweli a invité la population et particulièrement les jeunes, à garder le calme et la sérénité face à cette décision injuste. "Je vous demande solennellement, de ne poser aucun acte contraire à la loi, restons sereins et travaillons dans le sens de la reprise comme décidé par le Conseil d'État", a poursuivi le maire indépendant avant de remercier ses proches pour le soutien.

Actuellement en exil auprès de son mentor Guillaume Soro, Touré Moussa a affirmé que la victoire de Ouattara Kaweli a été annulée parce que lors d'une parade célébrant la réélection du maire de Ferkessédougou, les populations ont scandé le nom du président de GPS (Générations et peuples solidaires). "C’en était trop pour le pouvoir", a commenté le conseiller en communication de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Les populations de Ferkessédougou seront appelées aux urnes dans un délai de trois afin de procéder à la réélection de leur maire.