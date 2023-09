Canada : Céline Dion agacée par le comportement de ses proches

Céline Dion demeure dans le silence depuis l’annonce de sa maladie. Sauf que ce sont ses proches qui multiplient les déclarations dans la presse. Selon une source qui s’est confiée au magazine français Public, la chanteuse est agacée par ces sorties médiatiques de son entourage.

Céline Dion choquée par les déclarations multiples de son entourage

La chanteuse canadienne, Céline Dion souffre depuis longtemps d’une maladie appelée le syndrome de l'homme raide qui est un rare trouble neurologique. La star fait tout pour se remettre sur pied malgré le calvaire qu'elle vit au quotidien en raison de graves spasmes musculaires. En raison de ce mal qui la ronge, la chanteuse de 55 ans a annoncé l'annulation de ses concerts qui étaient prévus dans plusieurs capitales du monde.

Loin de tous les bruits dans sa résidence au Canada, elle poursuit ses traitements pour essayer de revenir plus forte sur scène. La Québécoise garde néanmoins le silence sur son état de santé. Mais, c’est plutôt son entourage qui fait un tapage médiatique tout le temps pour parler du mal dont souffre la chanteuse. A l’image de sa grand-soeur, Claudette Dion qui s’était confiée au site Showbizz.net pour une interview . "C'est vrai qu'elle a des spasmes musculaires; je l'ai moi-même vue avec une petite jambe toute tordue. Plusieurs personnes qui connaissent bien Céline pour avoir travaillé avec elle me demandent souvent si la fameuse pente de la salle de spectacle, au Caesars Palace [à Las Vegas, NDLR], aurait pu déranger des nerfs ou des muscles à son bassin...", confiait-t-elle. Pareil également pour son frère, Jacques Dion, qui a donné récemment des nouvelles rassurantes de la star. Même si les relations ne sont pas toujours au beau fixe entre eux.

Justement, les multiples sorties de sa sœur et de son frère dans la presse l’agace. Cette information a été rapportée par le média français Public qu’une source leur a donnée."Tout cela l'irrite. Elle est trop fatiguée et généreuse pour protester et les remettre à leur place. Mais leur omniprésence, notamment lors du concert Pour toi, Céline, diffusé sur M6, l'a agacée", révèle-t-elle. Son défunt mari, René Angélil, faisait tout de son vivant pour contenir les sorties dans la presse de ses proches a aussi fait savoir la source au magazine.