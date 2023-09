Gabon : Sylvia Bongo inculpée pour "blanchiment de capitaux"

La descente en enfer se poursuit pour la famille Bongo. Sylvia Bongo, épouse du président gabonais déchu, Ali Bongo, a été inculpée le vendredi 29 septembre 2023 pour "blanchiment de capitaux".

Gabon : Sylvia Bongo en grande difficulté

Sylvia Bongo Ondimba a été inculpée pour "blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux", a fait savoir le procureur de la République du Gabon dans une déclaration. L'ancienne Première dame avait comparu devant juge d'instruction le jeudi 28 septembre 2023.

"Après les événements qui se sont produts après les élections générales du 26 août 2023, des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes pour des faits aussi bien criminels que délictuels puis leur détention préventive pour certains. C'est dans cette lancée qu'a comparu madame Sylvia Bongo Ondimba Valentine, le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal. Avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée à l'égard de cette dernière, il convient de noter ici que les enquêtes se poursuivent et que d'autres interpellations et inculpations sont envisagées", a déclaré le procureur de la République.

Il faut noter que depuis la chute d'Ali Bongo, son fils Noureddin Bongo Valentin a été inculpé et incarcéré. La justice gabonaise lui reproche des faits de "corruption" et de "détournement de fonds publics". Plusieurs autres dignitaires de l'ancien régime et des membres du cabinets présidentiel ont été aussi interpellés.