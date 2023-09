Sécurisation CAN 2023 : Des policiers formés en gestion des foules

En prélude à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, la commission sécurité-sûreté a renforcé les capacités de policiers et gendarmes en matière de gestion des foules. C'était au cours d'un atelier le vendredi 29 septembre 2023 à Korhogo, dans le nord du pays.

Sécurisation de la CAN 2023 : Des policiers et gendarmes de Korhogo instruits

Vendredi 29 septembre 2023, la commission sécurité-sûreté du COCAN a posé ses valises dans la localité de Korhogo. L'objectif était de renforcer les capacités de policiers et de gendarmes de ladite ville dans la gestion des foules.

Au cours de cet atelier, K. Appiah, chef de département et sécurité est revenu sur la nécessité du respect des consignes du périmètre de pré filtrage. En effet, le formateur a expliqué que la vérification visuelle des tickets des spectateurs est importante dans la mesure où elle permet à la petite ceinture de ne pas être envahie par des individus ne possédant pas de tickets.

Dans son intervention, le chef de département et sécurité a pris le cas de la sécurisation du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali au stade olypique Alassane Ouattara d'Ébimpé le 12 septembre 2023. Puis l'instructeur a donné un cas pratique avec l’incident mortel survenu au stade d’Olembé le lundi 24 janvier 2022 lors de la CAN CAMEROUN 2021.

Il faut noter que c'est la 4e étape du renforcement des capacités en matière de gestion des foules.