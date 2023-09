Accord Arabie saoudite-Israël sous l'impulsion des États-Unis, la Palestine oubliée ?

L'Arabie saoudite fait un pas audacieux vers Israël pour sa signature d’un pacte militaire d’envergure avec les États-Unis. Intéressé par l'engagement de Washington à défendre le royaume, Riyad est en passe de normaliser ses relations avec Israël, protégé des États-Unis.

Vers un rapprochement Arabie saoudite - Israël

Selon trois sources régionales proches du dossier citées par i24NEWS, Riyad est maintenant déterminée à poursuivre cet accord, même sans contraindre l’État d’Israël à faire des concessions avec les Palestiniens.

Dans ce qui se met en place, les Palestiniens ne semblent plus compter dans les priorités de l’Arabie Saoudite dans ses rapports avec Israël. Pour preuve, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salman, vise prioritairement à maintenir une alliance stratégique régionale. L'Arabie saoudite aspire en effet à devenir un allié non membre de l'OTAN, un statut déjà octroyé à Israël, comme l’aurait révélé une source américaine.

Pour Riyad, l'obtention de ce statut qui engage les États-Unis à le soutenir en cas d'attaque est crucial. En 2019, une attaque de missiles contre les sites pétroliers saoudiens avait inquiété le marché mondial et fait planer sur l’Arabie Saoudite un risque d’instabilité.

Une source au Moyen-Orient du média israélien assure que la normalisation de la relation entre Israël et l'Arabie saoudite se réalisera, même en cas d’opposition des Palestiniens. Cette fois, l'Arabie saoudite ne se préoccuperait que de ses propres intérêts, et non pas en priorité au bien-être du monde arabe, même si Riyad continuera de soutenir un plan de paix pour les Palestiniens.

L'Arabie Saoudite bientôt protégée, mais pas comme les membres de l’OTAN

Les États-Unis sont disposés à établir une relation de sécurité similaire à celle existante avec Israël. Avec ce partenariat stratégique, le royaume pourrait bénéficier de fourniture d'armes avancées et des exercices de défense conjoints. La différence non négligeable dans cet accord est que l’Arabie Saoudite ne bénéficiera pas de la disposition faisant d’une attaque contre un membre de l’OTAN considérée comme une attaque contre tous les membres de l'Alliance nord-atlantique (OTAN).

Riyad est disposée à faire des concessions sur la question du nucléaire civil, une préoccupation majeure d'Israël. L'Arabie saoudite se dit prête à signer l'article 123 de la loi américaine sur l'énergie atomique, marquant une évolution significative dans sa position précédente.