Togo : le gouvernement annonce la création de l'université de Datcha

Au Togo, une troisième université poussera de la terre bientôt. Il s'agit de l'université de Datcha. Le décret de création a été adopté par les membres du gouvernement lors du conseil des ministres du mercredi 27 septembre 2023.

Une nouvelle université annoncée à Datcha au Togo

La ville de Datcha dans la région des Plateaux, va abriter une université. Il s'agit de la troisième université publique que le gouvernement du Togo veut créer pour les étudiants. Selon le relevé du conseil des ministres, cette décision s'inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur, toute chose que le gouvernement a classé au rang de ses priorités, notamment dans le projet P 11 de la feuille de route gouvernementale.

« Afin de renforcer la qualité de l’enseignement supérieur et d’offrir des parcours de formation à dominante professionnelle, technologique et scientifique, le Chef de l’Etat a décidé de créer l’université de Datcha dans la région des plateaux. Cette initiative traduit l’ambition de doter les différentes régions économiques, d’universités et de centres universitaires », renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

L’adoption de ce décret qui crée l’université de Datcha permettra de favoriser l’accès des jeunes à une formation de qualité et d’accroitre l’intégration des institutions universitaires dans le tissu économique, social et culturel de la région.

Pour rappel, le Togo dispose actuellement de deux Universités publiques pluridisciplinaires. Il s’agit de l’Université de Lomé créée en 1970 et de l’Université de Kara créée en 2003. La création de l'université de Datcha le nombre désormais à trois pour le pays.