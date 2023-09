Etats-Unis : 27 ans après l’assassinat de Tupac, un suspect arrêté et inculpé

L’enquête dans l’assassinat de Tupac en 1996 connaît le vendredi 29 septembre un pas de géant. Un homme impliqué dans le meurtre du rappeur américain a été arrêté et inculpé par un grand jury de Las Vegas.

Le meurtrier de Tupac arrếté et inculpé 27 ans après

Tupac Amaru Shakur, né Lesane Parish Crooks alias Tupac ou encore 2pac, est considéré comme l’une des grandes figures du Hip-Hop de tous les temps. Ses chansons, à savoir ‘’All Eyez on Me’’, ‘’Changes’’ et ‘’California Love’’, demeurent des titres parmi les plus précurseurs de l'histoire du Rap dans le monde. Malheureusement, le 13 septembre 1996, une fusillade mortelle à Las Vegas entre clan rival met fin à la vie du rappeur à l'âge de 25 ans. Sa mort est intervenue alors que son label musical était en pleine rivalité avec celui d'un autre rappeur à succès à la même époque, Notorious Big. Ce dernier est, lui aussi, décédé dans une fusillade quelques mois plus tard.

L’affaire n’a jamais été élucidée et le meurtrier n’a pas non plus été interpellé. Voilà que 27 ans après l’assassinat de Tupac, il vient d’avoir un rebondissement inattendu. Les autorités policières de Las Vegas ont le vendredi 29 septembre mis le grappin sur le présumé assassin qui se nomme Duane ‘’Keefe D’’ Davis. Ce dernier âgé aujourd’hui de 60 ans, a reconnu être présent dans le véhicule de marque Cadillac d’où est parti le coup fatal.

Le grand jury a inculpé cet homme pour le meurtre de la légende du Rap américain. Il n’est pas non plus un inconnu dans les fichiers de la police, car impliqué dans plusieurs affaires criminelles à Las Vegas. Il avait déjà admis son implication dans la fusillade en 2010, alors qu'il risquait la prison à vie pour trafic de drogue. C'était la première fois qu'il acceptait de parler de l'assassinat aux autorités. "Ils ont promis qu’ils détruiraient l’acte d’accusation et qu’ils arrêteraient le grand jury si je les aidais", expliquait l'homme dans ses mémoires en 2019. Dans ce livre, il avait reconnu pour la première fois son implication dans l'affaire.