Lo Père Daloa fâché contre Emma Lohoues : ‘’Elle n’est plus ma marraine’’

La star du Web, Lo Père Daloa n’est pas contente d’Emma Lohoues. Il a essayé de rentrer en contact avec l’influenceuse qui n’a même pas daigné réagir. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a affirmé qu’Emma Lohoues n’est plus sa marraine.

Lo Père Daloa en colère contre Emma Lohoues

Ce n’est plus la grande amitié entre l'influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues et la star du Web, Lo Père Daloa. Celui qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux avec sa phrase ‘’Amonna, c’est cu’’, ne décolère pas contre la femme d’affaires. Alors que par le passé, Lo Père disait à qui veut l’entendre qu’Emma Lohoues était considérée comme sa ‘’marraine’’.

L’homme qui a secoué également la toile en rampant à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à l’arrivée pour la première fois à Abidjan du richissime homme d’affaires malien, Le Roi 12-12, s’érigeait à l’’’Avocat’’ de la présentatrice de l’émission ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’. Il avait même attaqué les détracteurs de cette dernière dans son clash avec Carmen Sama. ‘’Pour ceux qui insultent ma marraine Emma Lohoues là, ce n’est pas votre camarade. Elle est née dans l’argent. Emma Lohoues, n’écoute plus quelqu’un, On s’en fout des jaloux. Je suis ton avocat, à partir d’aujourd’hui tous ceux qui vont te toucher vont me touche’’, avait-il déclaré.

Aujourd’hui, il a décidé de s’attaquer à celle qu’il défendait. Dans une vidéo postée sur la blogosphère, Lo Père Daloa crie son indignation contre Emma Lohoues. ‘’A partir d’aujourd’hui, Emma Lohoues n’est plus ma marraine (…). Ce n’est pas à cause de l’argent mais au moins le respect d’un être humain. Moi, je suis son grand frère, je l’appelle, je lui envoie messages, quand même, réponds moi au moins, mais elle ne le fait pas et ça fait des années. Mon anniversaire passé, même prendre son téléphone pour m’appeler pour me dire HBD, jamais, je ne peux plus accepter cela. Moi, je t’aime, tu ne m’aimes pas, je me cherche et je vais où on peut bien me prendre. Ma nouvelle marraine s’appelle Natacha Zongo depuis Paris, maintenant je ne joue plus au pays, je joue maintenant en France’’, clame-t-il.