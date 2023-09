​Burkina Faso : le gouvernement engagé à sauver la culture cotonnière

Les agriculteurs ont été secoués par plusieurs difficultés lors de la campagne agricole 2022-2023 au Burkina Faso. Une période qui a été marquée par plusieurs obstacles pour les agriculteurs. Parmi les difficultés rencontrées, on note la présence excessive des jassides, des insectes ravageurs qui ont détruit des centaines d’hectares de champs de coton. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les revenus annuels du côté des agriculteurs dans ce secteur d'activité. Elle entraîne des pertes estimées jusqu'à 25%.

Ibrahim Traoré au secours des acteurs agricoles au Burkina Faso

Face à cette baisse, le Gouvernement a fait preuve de réactivité et d’engagement envers les acteurs agricoles du pays. C'est une démarche qui a été prise en compte lors du conseil des ministres pour soulagés les agriculteurs. En outre, le gouvernement autorise l'importation et l'utilisation par dérogation des pesticides non homologués pour lutter effectivement contre les jassides. C'est une initiative qui vise à sauver la saison cotonnière 2023-2024 pour éviter à nouveau des pertes massives.

Pour rappel, l'importation de des pesticides au Burkina Faso a été suivie d’une distribution méticuleuse aux producteurs agricoles.

En plus, des agents techniques qualifiés ont été déployés pour accompagner les agriculteurs dans l’utilisation de ces produits. Par ailleurs, cette action du gouvernement témoigne la collaboration direct entre les acteurs agricoles et le gouvernement.