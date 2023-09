​Mali : ouverture des travaux de la 12ème assemblée de l'OPECOM

Longuement attendue, la 12 ème Assemblée Générale de Organisation Patronale des Entrepreneurs de la Construction du Mali (OPECOM) a connu son épilogue ce samedi 30 septembre 2023 avec l'ouverture des travaux. En effet, cette cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre des Transports et des Infrastructures, en compagnie de celui de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population.

Célébration de la 12 ème Assemblée Générale de de l'OPECOM au Mali

Ainsi, plusieurs membres de la grande famille des entrepreneurs et d’autres personnalités du secteur des BTP ont marqué vivement leur présence à cet événement d'envergure.

À cet effet, cette assemblée générale l’OPECOM a permis aux acteurs d'échanger sur les différentes initiatives mises en place pour le développement du secteur BTP au Mali. À l'occasion, le rapport des différentes activités exercées au cours des dernières années a été présenté avec le rapport financier.

En outre, cette 12ème AG de l’OPECOM, a été l'occasion pour plusieurs autorités de présenter leur allocution. Ainsi, à en croire Dembelé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures,e département des transports continuera « tous les travaux se réalisent dans les règles de l’art, dans le respect des délais contractuels et dans la rigueur». Ainsi, « toutes les préoccupations exprimées et développées à l’occasion de l’Assemblée générale, qui se tient ce jour, trouveront leurs solutions dans l’engagement, le courage, le dévouement et la détermination de tout un chacun» a déclaré le ministre des transports.

Par ailleurs, elle invite les membres de l’OPECOM à apporter leur pierre à la l’édifice pour le développement des différents travaux d'activités au Mali.