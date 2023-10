Le ministre de l'Agriculture a dévoilé les prix de kilogramme de Cacao et du café pour la nouvelle campagne 2023-2024.

Campagne Cacaco-Café 2023-2024 : Les nouveaux prix du kilogramme fixés

Pour la campagne 2023-2024 du cacao et du café, le prix bord champ du kilogramme de cacao est fixé à 1000 FCFA contre 900 FCFA pour la campagne précédente. Il connaît une hausse de 100 FCFA. Pendant ce temps, le kilogramme de café passe de 750 FCFA à 900 FCFA, soit une augmentation de 150F.

Ces mesures ont été a annoncées samedi en conférence de presse par le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani. Le membre du gouvernement a réitéré la volonté du président Alassane Ouattara d’offrir au moins 60% du prix du café aux producteurs. Cette mesure vise la recherche de l’équité et l’amélioration de la répartition des revenus tirés de la cacaoculture.

Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le 4è plus gros producteur de café au plan africain derrière l'Ethiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. La Côte d'Ivoire assure 40% de l'approvisionnement mondial en Cacao, indique un rapport de la Banque mondiale.