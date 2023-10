Le président Alassane Ouattara a salué la mémoire de Youssouf Bakayoko, ancien président de la commission électorale indépendante (CEI) décédé le 30 septembre en France.

Décès de Youssouf Bakayoko : Alassane Ouattara pleure un diplomate chevronné et grand serviteur de l'État

La Côte d'Ivoire perd un de ses plus grands serviteurs. Le 30 septembre, l'ancien président de la commission électorale indépendante (CEI) et ambassadeur, Youssouf Bakayoko a rendu des suites de maladie en France. Sa disparition a provoqué l'émoi et la consternation dans le pays.

Affligé par cette triste nouvelle, le président Alassane Ouattara a rendu hommage à un grand serviteur de l'Etat qui a occupé plusieurs fonctions au sein de l'appareil étatique. Le chef de l'Etat a également exprimé ses condoléances à la famille de cet ancien ministre des affaires étrangères.

Message de condoléance d'Alassane Ouattara

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès, le samedi 30 septembre 2023, de l’Ambassadeur Youssouf Bakayoko, ancien Président de la Commission Électorale Indépendante et ancien Ministre des Affaires Étrangères.

Je salue la mémoire de ce Diplomate chevronné, grand serviteur de l’État, qui a exercé ses fonctions avec compétence et rigueur, en privilégiant toujours l’intérêt supérieur de la Nation

Je présente mes condoléances les plus émues à ses enfants, sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Que son âme repose en paix !